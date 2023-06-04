Ali Koç ile Fatih Terim derbide yan yana

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi protokol tribününde birbirinden önemli isimler yer aldı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi protokol tribününde çok sayıda önemli isim yer aldı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte görevi devralan Osman Aşkın Bak protokolün ortasında yer aldı. İki bakanın bir yanında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, diğer yanında TFF Yöneticisi Yusuf Günay bulundu.

Galatasaray adına başkan Dursun Özbek değil, ikinci başkan Metin Öztürk protokolde yer aldı.

Sarı kırmızılı kulübün davetlisi olarak Fatih Terim de Ali Koç'un yanında yer aldı.