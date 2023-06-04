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Spor

Ali Koç ile Fatih Terim derbide yan yana

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim protokol tribününde bir araya geldi.

4 Haziran 2023 Pazar 20:32 - Güncelleme:
Ali Koç ile Fatih Terim derbide yan yana
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi protokol tribününde birbirinden önemli isimler yer aldı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi protokol tribününde çok sayıda önemli isim yer aldı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte görevi devralan Osman Aşkın Bak protokolün ortasında yer aldı. İki bakanın bir yanında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, diğer yanında TFF Yöneticisi Yusuf Günay bulundu.

Galatasaray adına başkan Dursun Özbek değil, ikinci başkan Metin Öztürk protokolde yer aldı.

Sarı kırmızılı kulübün davetlisi olarak Fatih Terim de Ali Koç'un yanında yer aldı.

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