Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

"TEK SUÇUMUZ ŞAMPİYON OLAMAMAK"

Koç, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları vurgularken, "Seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Tek suçumuz futbolda şampiyon olamamak. Suçsa suçumuz bu. Bu kulübü Avrupa'da iflasa en yakın durumda aldık ve 7 senede finansal açıdan bambaşka bir yere getirdik. Tek başarısızlığımız futbolda şampiyonluk yaşayamamak. Onun da sebepleri sadece yönetim, transferler değil." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINA AÇIK KAPI

Seçim sürecine de değinen Koç, başkan adaylarıyla yapılacak olası bir canlı yayına hazır olduğunu belirtti:

"İki başkan adayından canlı yayın teklifi gelirse ben kabul ederim."

"HER TÜRLÜ SONUCA AÇIK BİR SEÇİM"

Seçimin çekişmeli geçeceğini belirten Fenerbahçe Başkanı, "Seçimi farklı da kazanabiliriz, farklı da kaybedebiliriz. Kafa kafaya da gidebilir. Çünkü kararsız sayısı çok yüksek. Her türlü sonuca açık bir seçime giriyoruz. Ama biz kazanacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

GALATASARAY'A GÖNDERME

"Rakibimiz, başka bir kaleciyi Donnarumma'dan daha pahalıya aldı. Donnarumma bu ya! Ama bunu kendi medya mensuplarına çok güzel yutturuyorlar. Hiçbir eleştiri olmuyor. Ben aynı kaleciye 33+3 milyon euro versem başıma neler gelirdi acaba! Herhalde karşınıza çıkamazdım."

"TFF BAŞKANI DÜŞÜNÜYOR MU, DÜŞÜNMÜYOR MU?

"Ferhat Gündoğdu ile ilgili görüşlerimizi geçen sezonun sonlarına doğru söyledik ve yine aynı noktadayız. Burada da önemli olan bizim düşündüğümüz konuları TFF Başkanı düşünüyor mu, düşünmüyor mu?"

"Bu camiaya şampiyonluk borcumuz var, bunu bu sene ödeyeceğiz. Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi görebilirsiniz. Jose Mourinho ile yolları ayırdıktan sonra kurduğumuz kadronun DNA'sına ve taraftarın coşkulu futbol beklentisine uygun bir teknik adam seçmemiz gerekiyordu. Ortak akılla Domenico Tedesco'yu takımın başına geçirdik."