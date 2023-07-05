Ali Koç: İsmail Kartal hak ettiği için burada

İsmail Kartal, "Hacca gittim, daha önceden eşimle planlamıştık. Kalbimde Fenerbahçe'ye dönmemle ilgili bir his vardı. Tekrar bu görevin bana geleceğini hissediyordum. Mali Genel Kurul'da başkanımız biraz da beni tarif etti. Ben öyle düşünüyorum, belki yanlış olabilir." dedi.

"EVİME HENÜZ GİTMEDİM"

Sarı lacivertli takımın hocası, "Başkanımız aradığında çok heyecanlandım, sabaha kadar uyumadım. Hac'da görevimi tamamladım. Başkanımız uçakla aldırdı. Çok mutluyum. Heyecanımızı, enerjimi takıma yayacağız. Evime henüz gitmedim. Başkanın aramasından çok mutluyum. Hayatımı Fenerbahçe'ye adayan biri olarak, başkanın araması çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"HAK ETTİĞİ İÇİN BURADA"

Ali Koç, "İsmail Hoca bu görevi hak ettiği için yeniden burada." açıklaması yaptı.