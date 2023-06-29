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Spor

Ali Koç, İsmail Kartal'ı Samandıra'da ziyaret etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Kartal'ı Samandıra'da ziyaret etti.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 18:34 - Güncelleme:
Ali Koç, İsmail Kartal'ı Samandıra'da ziyaret etti
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Kartal'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde mesaisine başlayan teknik direktörümüz İsmail Kartal'a, Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Başkanımızın yanı sıra genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyemiz Ahmet Ketenci'nin katıldığı ziyarette, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konular görüşüldü." ifadeleri yer aldı.

İsmail Kartal'ın resmi imza töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtildi.

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