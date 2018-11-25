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Ali Koç: İstanbul'a mutlu döneceğimize inancımız tam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı öncesi futbolcularını motive etti.

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Trabzon seferi öncesi Fenerbahçe başkan Ali Koç da oyunculara moral aşıladı.

"İstanbul'a mutlu döneceğimize inancımız tam" diyen Koç, "Evet kötü bir başlangıç yaptık. Ama son maçlarda sergilediğiniz performans, direnç ve arzu camiaya umut verdi. Bu duruşu koruduğunuz müddetçe sahanın ya da rakibin önemi yok" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin hak ettiği yerden uzakla kaldığına dikkat çeken Koç, "Ancak biz yönetim olarak takımı hak ettiği yere taşıyacağınıza inanıyoruz" dedi.

Bu arada oyuncular da Hasan Ali ile Mehmet Topal'ın organize ettiği toplantıda yenilere Trabzonspor karşısındaki 8 yıllık yenilmezlik serisini hatırlatıldı. Tüm takım galibiyet yemini etti.

(Türkiye)

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