Ali Koç: İstisnasız her kulübümüz elinden gelen her şeyi yapıyor

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan toplantının ardından basın mensuplarına konuştu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ AMA YETERLİ DEĞİL"

"Sözün bittiği yerdeyiz. Ülkemizin yaşadığı acı tarif edilemez. Sıcak evimizde oturmaktan bile rahatsız olduğumuz bir ortamdan geçiyoruz. Allah hem ülkemize hem de bölgedekilere, vefatları olanlara, yaralı olanlara sabır, kuvvet, kudret, metanet versin. Sadece bizim ülkemize değil, kimseye bir daha böyle acı göstermesin. Televizyonda izlerken içimiz yanıyor. Çaresizlik de kötü bir şey. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama yeterli değil. O yüzden özellikle devletimize ve bölgede yaşayanlara kuvvet ve kudret diliyorum."

"HER KULÜBÜMÜZ ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYOR"

"Kulüplerimiz can havliyle ilk refleks olarak takımdan bağımsız kendi imkanları ve vatandaşların uzattığı yardım elini koordine ederek tırlarla etkilenen bölgelere ulaştırmak için var güçleriyle çalıştılar, çalışıyorlar. Şunu eklemek istiyorum; basınımızda özellikle gazetelerimizde sanki sırf 4 büyük kulüp çalışıyormuş gibi intiba doğabilir çünkü sadece bizlerle ilgili haberler yapılıyor. Şunu bilmenizi isterim ki istisnasız her kulübümüz elinden gelen her şeyi yapıyor. Mesela konteynır kent konusunu konuşuyoruz, Konyaspor 100 adet konteynır yollamış bile. Galatasaray bunun için girişimlerde bulunmuş. Adana Demirspor'un, İstanbulspor'un, Ankaragücü'nün yaptıkları var. Herkes bir şeyler yapıyor. Çoğu zaman haklı da olarak futbol bir ayrıştırma unsuru olarak gözüküyor ama şu geldiğimiz nokta itibarıyla inanın böyle bir dayanışma takdireşayan bir dayanışmadır."

"BÜTÜN ÇALIŞMALARIMIZI BİR ÇATI ALTINDA, FEDERASYONUMUZUN ALTINDA TOPARLAYACAĞIZ"

"Şimdi bütün çalışmalarımızı, yardım faaliyetlerimizi ve bundan sonra yapacaklarımızı bir çatı altında, federasyonumuzun altında toparlayacağız. O yüzden ne kadar büyük bir millete, halka, vatandaşa sahip olduğumuzu da görüyoruz. Herkes elinden geleni istisnasız yapmaya çalışıyor. 85 milyon bu acıyı yaşıyor. Deprem bölgesinde olanların dışındakilerden de bahsediyorum."

"YARDIM AMAÇLI MAÇLAR YAPMA TEKLİFLERİ GELİYOR"

"Bununla beraber hem federasyonumuza hem kulüplerimize, yurt dışı federasyonlardan, büyük takımlardan yardım amaçlı maçlar yapma teklifleri geliyor. Belki bu ara dönemde bu yardım maçlarını organize edebiliriz. Acaba aramızda bir turnuva yapabilir miyiz onları konuşuyoruz. Tabii bunları netleştirmek için takvimin netleşmesi lazım."

"YAYINCI KURULUŞA SUNACAĞIZ"

"Yayıncı kuruluşla da temasa geçeceğiz. Onlara da çok iş düşüyor. Verilen fikirlerden bir tanesi belki de ilk 2-3 haftanın, en azından 1 haftanın tüm halkımızın izleyebileceği şekilde şifresiz yayınlanması fikri. Onu da yayıncı kuruluşa sunacağız. Onların da bizler gibi ellerini taşın altına koyacağından zerre şüphemiz yok."