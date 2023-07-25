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Spor

Ali Koç: Kahramanmaraş'ta Fenerbahçe'nin konteyner kentini açacağız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gebze Fenerbahçeliler Derneği'nin açılış törenine katıldı ve açıklamalarda bulundu.

25 Temmuz 2023 Salı 23:46 - Güncelleme:
Ali Koç: Kahramanmaraş'ta Fenerbahçe'nin konteyner kentini açacağız
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İlçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Gebze Fenerbahçeliler Derneğinin açılına Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yöneticiler İlker Dinçay ve Can Gebetaş ile gelen Koç, kurdele keserek derneğin açılışını yaptı.

"İNŞALLAH BOL ŞAMPİYONLUK GÖRÜRSÜNÜZ"

Açılış törenine katılan dernek üyeleri ve taraftarlarla fotoğraf çektirerek forma ve atkılarını imzalayan Koç, ardından açılışı kutlamak için dernek üyeleriyle yemeğe geçti.

Dernek açılışında konuşan Koç, binanın ferah bir mekana bürüdüğünü belirterek, "Gebze Fenerbahçeliler Derneğimizin açılışı için beraberiz. Geçenlerde İstanbul Fenerbahçeliler Derneğimizi açtık. Burası da gördüğüm en güzel, ferah mekanlardan bir tanesi olmuş, tebrik ederim. İnşallah burada dernek üyelerimiz de bol bol Fenerbahçe başarılarına tanık olursunuz." diye konuştu.

"KONTEYNER KENTİ AÇACAĞIZ"

Koç, 27 Temmuz Perşembe günü Kahramanmaraş'ta Fenerbahçe konteyner kentinin açılışını yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Derneğimiz çok aktif inşallah, perşembe günü Kahramanmaraş'ta Fenerbahçe'nin konteyner kentini açacağız. Bunu kendi imkanlarımızla yaptık. Yarısını da sizlerin imkanlarıyla ve Türkiye Futbol Federasyonunun desteğiyle açacağız. İlk konteyner kentimizi Kahramanmaraş'ta açıyoruz. Özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Yine üyelerimizden biri kadın voleybol takımımızın sırt sponsoru oldu. Derneklerimizin Fenerbahçe'ye kattığı desteği burada iki dakikada Gebze Derneğimizi açarken anlatmış olduk."

Koç, daha güzel günlerde Fenerbahçe'nin başarısında buluşmayı temenni ederek, teşekkür etti.

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