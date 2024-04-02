Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligden çekilme opsiyonunu 3 ay sonraki genel kurula kadar rafa kaldırdıklarını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Ligden çekilme kararını 3 ay sonraki genel kurula kadar rafa kaldırdık."

"LİGDEN ÇEKİLME EN SON ADIM OLMALI"

"Şampiyonluk şansımız devam ederken, yılmadan sonuna kadar mücadele edip, meydanı boş bırakmayalım, ligde kalan maçlara genç takım ile çıkalım. Ligden çekilmeyi sezon sonunda bir kez daha değerlendirelim. Ligden çekilme, bu sezonun tüm emeklerini çöpe atmak olur. En kararlı adımları atalım, ligden çekilelim. Buna mukabil yine bir görüş, en kararlı adımları atalım, ligden çekilme dahil olacaksa da en son adım olmalı."

"FUTBOL FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Bu görüş çok ağır bastı, ligden çekileceğimizi faaliyetleri donduralım. Benzer sorunları yaşamaya devam edeceğiz diyenler oldu. Lige genç takımla devam edelim, Süper Kupa ve Avrupa'ya A takımla çıkalım görüşü oldu. Şimdi bizim görüşümüz, bu konuyla ilgili, futbol faaliyetlerini askıya almayı şu anda hiç değerlendirmiyoruz."

"ASKIYA ALMAK DEMEK, AMATÖR KÜME DEMEK"

"Bunun için hazırlıklı olmamız gerek. Faaliyetlerimizi başka bir alanda devam ettireceğimiz alanda hazırlık olmamız gerek. Buradaki haksızlık devam ederse, bir bacağımız yurt dışında olsun görüşü var. Ancak askıya almak demek, amatör kümeden başlamak demek tekrar hazır olduğumuzda. Bunu da aşarız bir nebze. Süper Lig'de bir kulüple birleşiriz. Ama bunların en ince ayrıntısına kadar düşünülmesi gerek. Doğru düzgün bir yurt dışı yapılanmamız, bu konuyu gündemimize getirmiyoruz."

"UEFA'DAN GAYRIRESMİ GÖRÜŞ ALDIK"

"Ligden çekilmenin ikinci yöntemi, üst üste iki maça çıkmamak. Hukuken ne demek, öncelikle UEFA ile konuştuk. Gayriresmi görüş aldık. "Biz bu sene ligden çekildik. Ama seneye ikinci ligdeyiz, Avrupa'da oynayabilir miyiz?" Bu tamamen yerel federasyonun kararı dediler."

Bu alternatifte Avrupa'nın ne olacağı belli değil. Yöneticilerimize 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti verilmesi söz konusu. Biliyorsunuz, 7405 sayılı spor yasası gereğince, beş senede toplam iki yıl, bir seferde bir yıl hak mahrumiyeti alanların yöneticilik sıfatı düşmektedir. Mücadele ettiklerimizle ellerine büyük bir koz veriyor oluruz. Onlara keyfi bir şekilde yöneticiliği düşürme hakkı vereceğiz."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmayı üyelerin oyuna sunacaklarını söyledi.

"2 Nisan akşamına kadar Urfa seyahat planı yapmayın, bilet almayın diye. En sonunda 2 Nisan gecesindeyim. Aynı çağrıyı yine yapıyorum. Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin."

"İki opsiyonumuz var, biri Süper Kupa maçına hiç çıkmamak birisi ise U19 ile çıkmak. Yaptığımız görüşmelerde radikal bir karar alınacaksa Süper Kupa ile başlanmalı dendi. Ben buna arkadaşlarımla beraber sonuna kadar katılıyorum. İlkesel sebeplerle katılıyorum. Ülke puanı, vatan millet sakarya diyeceksin, helal olsun diyeceksin, ondan sonra da 'rakibiniz kabul etmedi' diyeceksin."

"Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin, Karagümrük kabul etmezse ne olur diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'ü hallediyorsunuz, Galatasaray'ı halledemiyorsunuz öyle mi! Sen buranın amirisin, vereceksiniz kararı geçeceksiniz. 15 Mart'a kadar Süper Kupa tarihini bekleseydiniz. Lanetli midir nedir bu Süper Kupa, bir türlü dikiş tutturamadı. Avrupa'da oynayan, rakibimiz olan takımların federasyonları takvimi değiştirecek, bizim federasyonumuz vatan millet derken Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek Fenerbahçe'nin hem şampiyonluk hem Avrupa yoluna taş koyacak. Çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki!"

"Bir karar vermeliyiz, Süper Kupa maçına hiç çıkmama veya U19'la çıkma. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya katılamama. Yöneticilere 1-3 yıl hak mahrumiyeti, bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok, onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız."

"Süper Kupa maçına U19 ile çıkma opsiyonunu sizlere soracağız!"

"Önümüzdeki sene Türkiye Kupası'na katılmama, sizlere soracağımız üçüncü opsiyon. En az 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama düşüncesindeyiz."