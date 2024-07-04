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Spor

Ali Koç, Kulüpler Birliği için kararını açıkladı!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, yapılan toplantı sonrası görevi bırakacağını açıkladı. Başkan Koç, 'Artık taze bir kana ihtiyaç var.' ifadelerini kullandı.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 19:57 - Güncelleme:
Ali Koç, Kulüpler Birliği için kararını açıkladı!
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, "Artık taze bir kana ihtiyaç var." diyerek görevi gelecek hafta yapılacak seçimle yeni başkana bırakacağını açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının belirlenmesi için yapılan toplantı sona erdi. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrası konuşan Ali Koç, başkanlık kararı hakkında toplantıya katılan herkesten görüşlerinin alındığını ifade ederek, gelecek hafta yeni başkanın seçileceğini söyledi.

Başkanlık görevini sürdürme ihtimali hakkında ise Koç, "Benim ikinci dönemim. Bence Kulüpler Birliği Vakfında artık taze bir kana ihtiyaç var. O yüzden gelecek hafta yeni başkanımızı açıklayacağız." dedi.

Başkanlık için öne çıkan isimler hakkında ise Ali Koç, "Konuştuğumuz isimler üzerinde onların da ricasıyla hiç bir ismin telaffuz edilmemesinin uygun olacağına karar verildi." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ise "Beni aday gösteren adaylar oldular ama önceliğim Beşiktaş." diye konuştu.

  • Ali Koç
  • Kulüpler Birliği
  • Başkanlığı Bırakma

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