Ali Koç, Pekerman ile görüştü iddiası

Phillip Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcısı Erwin Koeman ile yoluna devam eden Fenerbahçe için Kolombiya basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin, Cocu'nun ayrılığının ardından Kolombiya Mİlli Takımı'nın eski teknik direktörü Jose Pekerman ile görüştüğü kaydedildi.

ALDIĞI TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ

Milli takım görevinden ayrıldıktan sonra Sporting ile birlikte Arabistan'dan ve Güney Kore'den teklif aldığı belirtilen 69 yaşındaki teknik adamın, yapılan teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Pekerman'a son olarak Meksika Milli Takımı'ndan teklif geldiği ve deneyimli hocanın da karar vermenin eşiğinde olduğu ifade edildi.

Pekerman'ın tekrar göreve dönmeye istekli olduğu ve kariyerinin bu aşamasında paradan çok, sportif projeye de önem verdiği vurgulandı.

(Sporx)