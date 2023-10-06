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Spor

Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakemler ve müsabaka görevlileri hakkında canlı yayında yaptığı açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

6 Ekim 2023 Cuma 17:32 - Güncelleme:
Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarşamba gecesi canlı yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

İşte PFDK'nin açıklaması:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 04.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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