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Spor

Ali Koç, Renato Sanches transferi için PSG Başkanı ile bir araya geldi

Gelecek sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken sarı-lacivertliler PSG forması giyen Renato Sanches için harekete geçti. İşte detaylar...

Fanatik10 Haziran 2023 Cumartesi 10:13 - Güncelleme:
Ali Koç, Renato Sanches transferi için PSG Başkanı ile bir araya geldi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi ile yemekte bir araya geldi. Başkan Koç'un, yakın ilişkiler içinde olduğu Al-Khelaifi'ye Renato Sanches ile ilgilendiklerini söyleyip transfer görüşmelerine resmen başladığı öğrenildi.

İLK GİRİŞİM GERÇEKLEŞTİ

Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Sarı-Lacivertliler, Renato Sanches için harekete geçti. Başkan Ali Koç, adı Galatasaray ile de anılan Portekizli orta saha oyuncusunu kadroya katmak adına ilk adımı attı. PSG'nin sahibi olan Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi Finali için geldiği İstanbul'da, yakın ilişki içinde olduğu başkan Koç ile yemek yedi. Yemekte birçok konunun görüşüldüğü ve Sanches transferinin de gündeme geldiği kaydedildi. Ali Koç'un, yıldız futbolcuya olan ilgilerini PSG'nin 1 numarasına ilettiği belirtildi.

KARAR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜN

PSG, takımı şampiyon yapan teknik direktör Galtier ile yolları ayırmıştı. Kulübün sahibi Al-Khelaifi'nin, yeni gelecek hocanın kararına göre Sanches'in transferine karar vereceklerini söylediği öne sürüldü.

ALİ KOÇ'UN PLANI

Ali Koç, başkanlığındaki son sezona girecek. 2024'teki genel kurulda aday olup olmayacağı net değil. Bu nedenle Koç'un planının, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak olduğu öğrenildi. PSG'nin yeni gelecek hocasının Renato Sanches'i kadroda düşünmemesi halinde bu transfer, Koç'un istediği gibi gerçekleşebilir.

HEDEFİ EURO 2024

Yıldız futbolcunun PSG'den ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. Bunun nedeni, önümüzdeki sene düzenlenecek olan EURO 2024... Sanches, yeni sezonda düzenli forma giyerek Portekiz Milli Takımı'ndaki yerini korumak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı orta saha oyuncusu bu sezon 27 resmi maçta sahaya çıktı ancak toplamda sadece 905 dakika süre alabildi.

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