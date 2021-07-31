Ali Koç resmen açıkladı: ''Boupendza ve Muriqi...''

31 Temmuz 2021 Cumartesi 14:44 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 14:44

Fenerbahçe Kulübü Temmuz ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısında konuşan Başkan Ali Koç, transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"AYRILACAK OYUNCULARIN TAMAMINI AÇIKLAMADIK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımdan ayrılacak oyuncuların olacağını belirterek, "Hocamız önce takımı izleyip takımdan ayrılacak oyuncuları belirledi. Bir kısmını açıkladık, açıklamadıklarımız da var." diye konuştu.

"PEREIRA İLK 11'DE DİREKT OYNAYACAK 4 TRANSFER İSTİYOR"

Kadroya katılması düşünülen futbolcularla ilgili de bilgi veren Başkan Koç, "Vitor Pereira 3 kesin, mümkünse 4 direkt 11 oynayacak futbolcu istiyor." ifadelerini kullandı.

"BOUPENDZA İLE GÖRÜŞMEDİK"

Basında çıkan transfer haberlerine de tepki gösteren Ali Koç, Hatayspor'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Boupendza ile ilgili iddiaları yalanlayarak "Boupendza ile bir kere bile görüşmedik. Zannedersiniz eli kulağında, yarın gelecek." dedi.

"VEDAT MURIQI TATİLE GELDİ"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldiği için Fenerbahçe'ye döneceği ileri sürülen Lazio'nun golcüsü Vedat Muriqi'yle ilgili iddialara da yanıt veren Koç, "Vedat Muriqi 2 gün tatile geliyor. Fenerbahçe'ye transfer olmaya geldi diyorlar. Yok. Vedat kulübüyle devam ediyor. Bizden bir şey gelene kadar çıkan hiçbir şeye inanmayın." diye konuştu.