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Ali Koç: 'Şampiyonluğa yürüyoruz'

Fenerbahçe Başkanı Koç, “Bu sezon hocamız, takımımız ve taraftarımızla şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

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STAR

BAŞKAN Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi’nin Kasım sayısındaki yazısında şampiyonluk için iddialı ifadeler kullanırken şunları söyledi: “Futbolun matematiği tüm değerlerde rakiplerimizin çok önünde olduğumuzu göstermesine rağmen oyun kalitesi anlamında istikrarı maç boyunca sürdüremememiz ve dış saha performansımız sebebiyle puan açısından olmamız gereken yerde değiliz. Teknik Direktörümüz Yanal ve ekibinin liderliğinde, futbolcularımızın sergilediği takım ruhu, aidiyet duygusu ve birbirine bağlılıkları ile en önemli gücümüz taraftarımızın desteği sayesinde şampiyonluğa daha emin adımlarla yürüyoruz. Bunun dışında TFF’yi hakem atamaları ve hakem hataları konusunda uyardık. Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Cumhurbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ne dışarıdan gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir’ sözü kulübümüzün tarihsel duruşuKoç, “Fener aleyhine algı üretenlerden şikayetçi olduk” dedi. nu net bir şekilde anlatmaktadır.”

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