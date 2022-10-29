Ali Koç şaştı kaldı! ''Alay ettiler resmen''

Fenerbahçe Opet'in Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Bu camia her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. İnşallah biz de onları 100. yılımızda mutlu ederiz. Söz konusu vatansa, tarihte çok büyük zaferlerle, çok büyük duruşlarla özenmiş bir camia. 100. yılda bize yakışır diyoruz" dedi.

"GEÇEN SENE KÖTÜ BİR ANI OLARAK KALDI, BU SENE FARKLI"

Jorge Jesus'a yeni sözleşme! İşte Ali Koç'un teklifi... Yendikleri takımın dünyanın en iyi takımı olduğunu söyleyen Ali Koç, "En iyi takımı değilse bile en iyi 1-2 takımından birisi. VakıfBank'ı tebrik ederim. Ülkemize çok büyük başarılar kazandırdılar. Ama bu kupanın 29 Ekim'de gelmesi, 99. yılın son gününde, 100. yılda kupaların tamamına talip olduğumuzun ilk gününde gelmesi, belki de önümüzdeki günlerin, ayların habercisi. Dün de müthiş bir zafer EuroLeague'de yaşandı. Takımımız 5'te 5 yaptı. İnşallah devamı gelir. Büyük konuşmak için çok erken. Bu camia her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. İnşallah biz de onları 100. yılımızda mutlu ederiz. Söz konusu vatansa, tarihte çok büyük zaferlerle, çok büyük duruşlarla özenmiş bir camia. 100'üncü yılda bize yakışır diyoruz. Tabii ki herkes kendine yakıştırır. Allah yar ve yardımcımız olsun, kupalar bizim olsun" ifadelerini kullandı. İşte Şenol Güneş'in ilk planı

Geçen sene ligin final serisinde VakıfBank'a kaybettikleri maçı hatırlatan Koç, "Geçen sene kaybettiğimiz lig şampiyonluğunun hiçbir mazereti olamaz. 2-0, 18-14 öndeyken şampiyonluğu verdik. Kötü bir anı olarak hafızalarımızda kaldı. Bu sene farklı. Lideriz ama şu anda lider olmak hiçbir şey ifade etmiyor. Önemli olan sezon sonunda her yerde lider olmak. Çalışacağız, kısmetse de olur" şeklinde konuştu.

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"3-0'DAN 3-3'E GELMEK, 3 PUAN ETKİSİ YAPTI"

Ali Koç son olarak sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile 3-3 berabere kaldığı maça değindi ve "Biz burada bitirmek istiyorduk. Çok iyi takımlar geliyor Şampiyonlar Ligi'nden. Ama 3-0'dan 3-3'e gelmek, 3 puan almış gibi bir etki yaptı. İnancımızı daha da artırdı. Taraftarımıza bir sözüm var. Ben bazen anlamakta güçlü çekiyorum. Hocamız doğru noktaya parmak bastı. Olacak iş değil. Fenerbahçe, geçen sene ile siyah ve beyaz kadar farklıyken ki geçen sene de çok kuvvetli kapattık. Hayretler içerisindeyim, çok üzüldüm. Ama hocamız gerekeni söyledi. Bazı arkadaşlar da silkelenmeli. Tribünlerde otokontrol olmalı. Alay ettiler resmen. Hoca buraya büyük Fenerbahçe için, büyük Fenerbahçe taraftarı için geldi, futbol ülkesi olduğu için geldi. Bana da hayretler içinde kaldığını ve hayatında böyle bir şey görmediğini söyledi. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz" dedi.