Ali Koç şaştı kaldı! ''Alay ettiler resmen''

Fenerbahçe Opet'in Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Bu camia her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. İnşallah biz de onları 100. yılımızda mutlu ederiz. Söz konusu vatansa, tarihte çok büyük zaferlerle, çok büyük duruşlarla özenmiş bir camia. 100. yılda bize yakışır diyoruz" dedi.
Geçen sene ligin final serisinde VakıfBank'a kaybettikleri maçı hatırlatan Koç, "Geçen sene kaybettiğimiz lig şampiyonluğunun hiçbir mazereti olamaz. 2-0, 18-14 öndeyken şampiyonluğu verdik. Kötü bir anı olarak hafızalarımızda kaldı. Bu sene farklı. Lideriz ama şu anda lider olmak hiçbir şey ifade etmiyor. Önemli olan sezon sonunda her yerde lider olmak. Çalışacağız, kısmetse de olur" şeklinde konuştu.
Ali Koç son olarak sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile 3-3 berabere kaldığı maça değindi ve "Biz burada bitirmek istiyorduk. Çok iyi takımlar geliyor Şampiyonlar Ligi'nden. Ama 3-0'dan 3-3'e gelmek, 3 puan almış gibi bir etki yaptı. İnancımızı daha da artırdı. Taraftarımıza bir sözüm var. Ben bazen anlamakta güçlü çekiyorum. Hocamız doğru noktaya parmak bastı. Olacak iş değil. Fenerbahçe, geçen sene ile siyah ve beyaz kadar farklıyken ki geçen sene de çok kuvvetli kapattık. Hayretler içerisindeyim, çok üzüldüm. Ama hocamız gerekeni söyledi. Bazı arkadaşlar da silkelenmeli. Tribünlerde otokontrol olmalı. Alay ettiler resmen. Hoca buraya büyük Fenerbahçe için, büyük Fenerbahçe taraftarı için geldi, futbol ülkesi olduğu için geldi. Bana da hayretler içinde kaldığını ve hayatında böyle bir şey görmediğini söyledi. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz" dedi.