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Ali Koç sinirlendi tribünü terk etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor maçının 60. dakikasında tribünü terk etti. Başkan daha sonrasında tribüne geri döndü.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Akhisarspor maçının 60. dakikasında takıma sinirlenip tribünü terk etti. Başkan Koç, 20 dakika sonra yerine geri döndü ve maçı izlemeye devam etti.

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