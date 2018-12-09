Ali Koç sinirlendi tribünü terk etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor maçının 60. dakikasında tribünü terk etti. Başkan daha sonrasında tribüne geri döndü.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Akhisarspor maçının 60. dakikasında takıma sinirlenip tribünü terk etti. Başkan Koç, 20 dakika sonra yerine geri döndü ve maçı izlemeye devam etti.
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