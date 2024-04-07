Fenerbahçe'de bu sezon takımın skor yükünü çeken isimlerden biri olan Edin Dzeko, Başkan Ali Koç ile kritik bir görüşme yaptı. Kaptan Dzeko, Süper Kupa'ya çıkmak istediklerini başkana iletti. Ama oyuncular umduğunu bulamadı.

YABANCILAR RAHATSIZ

Sarı lacivertlilerde birçok yabancı futbolcunun, Süper Kupa maçına yönetimin U19 Takımı ile çıkma kararından büyük rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı. Önce aralarında konuşan futbolcular, daha sonra Dzeko aracılığıyla konuyu yönetime taşıdı. Kanarya'nın 1 numaralı ismi Ali Koç ise bu kararından vazgeçmeyeceğini Dzeko üstünden de net bir dille yineledi. Ayrıca maçın olduğu saate antrenman koyduran yönetim, kararlı olduğunun altını çizdi. Koç'u diğer yöneticilerin de desteklediği ifade edildi.

BU YOLDAN DÖNÜŞ YOK

Dzeko'nun Koç ile görüşmesinde, "Futbolcular olarak karara büyük saygımız var. Ama biz Galatasaray maçına çıkmak ve bize yakışır şekilde oynamak istiyoruz" dediği öğrenildi. Koç'un ise "Biz dönüşü olmayan bir karar aldık" deyip talebi reddettiği belirlendi.

İSTANBUL'A DÖNÜŞ YAPTILAR

Galatasaray maçına U19 Takımı ile çıkılacağı kararının ardından kısa süreli izne çıkan Fenerbahçeli futbolcular, İstanbul'a dönüş yapmaya başladı. Ülkesine giden isimlerden Dzeko da dün öğlen saatlerinde İstanbul'a indi. Futbolcuların moralsiz olduğu bildirildi.