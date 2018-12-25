Ali Koç sosyal medyada #AliKocİstifa başlığıyla 'TT' oldu
Tarihinin en kötü dönemini yaşayan ve Antalyaspor karşısında alınan golsüz beraberlikle ligde ilk yarıyı sadece 3 galibiyetle sondan ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de taraftarların tepkisi arttı. Taraftarların açtığı #AliKocİstifa başlığı en çok okunanlar listesine girdi.
Haziran ayında yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul'da, taraftarların da büyük desteğiyle Aziz Yıldırım'ı büyük farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, taraftarların desteğini kaybetmeye başladı.
Antalyaspor karşılaşmasının ardından taraftarlar özellikle sosyal medyadan Ali Koç ve yönetimine tepki gösterirken, #AliKocİstifa başlığı kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girerek TT (Trend Topic) oldu.
Taraftarlar yaşanan kötü sonuçlar nedeniyle Ali Koç'u suçlayarak istifasını isterken, bazı taraftarlar da Koç'a destek ve moral mesajları gönderdi.
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