Ali Koç sosyal medyada #AliKocİstifa başlığıyla 'TT' oldu

Haziran ayında yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul'da, taraftarların da büyük desteğiyle Aziz Yıldırım'ı büyük farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, taraftarların desteğini kaybetmeye başladı.

Antalyaspor karşılaşmasının ardından taraftarlar özellikle sosyal medyadan Ali Koç ve yönetimine tepki gösterirken, #AliKocİstifa başlığı kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girerek TT (Trend Topic) oldu.

Taraftarlar yaşanan kötü sonuçlar nedeniyle Ali Koç'u suçlayarak istifasını isterken, bazı taraftarlar da Koç'a destek ve moral mesajları gönderdi.