Ali Koç soyunma odasına indi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rizespor maçının devre arasında soyunma odasına indi.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçı ilk yarısında kalesinde 3 gol görürken, Başkan Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına indiği iddia edildi.
Futbol Arena'nın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rizespor maçının devre arasında soyunma odasına indi.
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