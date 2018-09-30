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Ali Koç soyunma odasına indi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rizespor maçının devre arasında soyunma odasına indi.

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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçı ilk yarısında kalesinde 3 gol görürken, Başkan Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına indiği iddia edildi.

Futbol Arena'nın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rizespor maçının devre arasında soyunma odasına indi. 

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