Ali Koç takım otobüsüyle geldi!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisine takım otobüsüyle geldi.
Süper Lig’in 11. haftasında dev derbide Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı’na geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkanvekili Semih Özsoy ve yöneticiler takım otobüsünde yer alırken, otobüs polis eskortu eşliğinde stada giriş yaptı.
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