Ali Koç: Takım sayısı azaltılmalı

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Ali Koç, "Gündemde TFF ile Galatasaray arasındaki diyaloglar var." şeklinde gelen sorunun ardından, "Toplantı çağrısını yapmıştık, geçen hafta yapılmış bir çağrı. Uzun zamandır buluşamamıştık yoğun takvimden dolayı. Bugünkü buluşma nedenimiz, bir kendimizle ilgili konu. E-bilet konusu var. Sezon sonunda yeni bir sisteme geçiliyor. Burada önemli olan, mayıs başı kim kimle çalışacaksa, altyapı ile entegre olabilmesi. Bütün sorumluluk kulüplerde. Onun için ne durumda olduğumuzu konuştuk. Bazı takımların çok taraftarları var, bazı takımların daha az taraftarı var, bazı takımların küçük stadyumları var. Taraftar büyüklüğüne göre de biletleme şirketlerinin dikkatini çekiyor. Ortak bir ihale yapabilir miyiz diye konuştuk. Bundan sonra federasyona sunum yapıldı. Önemli konuların üzerinde çalışıyorlar. Standart sözleşme konusu var. İtalya, İngiltere, bir sürü ligde tek sözleşme var. Maaş, varsa imza parası ve imaj hakları tek sözleşmede oluyor. Bazı ülkelerde maç primleri de tek sözleşmede oluyor. Türkiye'de prim sistemi oluyor. Büyük maçlardan önce yönetimin tasarrufu oluyor. Bu sözleşmeye bağlanan bir şey olmuyor. Onları konuştuk. Kulüpler, buna önem veriyor. Tek sözleşme olduğunda vergi kaçırmadan, harcama limitlerinden, bankalar anlaşmasına uyulmuyorsa, onu by-pass etmekte yöntemler var. Bazı kulüpler bunu kullanıyor. Daha adil bir rekabet için kulüpler buna sıcak bakıyor. TFF başkanımız ocak ayında talimat değişikliği yapılacağını söylemiş sanırım dün." dedi.

Ali Koç, toplantıda konuşulan konularla ilgili ayrıca, "Daha sonra vadesi geçmiş borçların denetimi konusu var. Avrupa'ya giden takımlar, senede 4 kez temiz kağıdı alıyor. Avrupa'ya gitmeyenler, bize nazaran daha farklı bir takvimde raporlanıyorlar vadesi geçmiş borçları. Bunun daha UEFA standartlarına göre yapılması gerektiğini anlattılar bize. Harcama limitleri konusunda da yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Bence çok doğru. Şu anda gelirin üzerinden yapıyorsun, bir de onun üzerine %30 çarpan koyuyorsun ama sıfır borcu olan kulüplerin harcama limitleri çok düşük. Sağlıklı bir finansal yapısı olmanın avantajını göremiyorlar. Yeni modelin şöyle oluşması düşünülüyor, gelirin, borcun, yüzdeler ve öyle sınıflandırılıyorsun. Hoşumuza gitti, enteresan bulduk." diye konuştu.

Ali Koç, "Son konu, bir futbol gelişim fonu üzerinde konuştuk. Son olarak da son iki federasyonun konuştuğu, sayın Büyükekşi zamanında ciddi bir şekilde ihlal edilen ve bu federasyonun da benimsediği, zaman zaman gündeme gelen MHK yapısı. Kulüpler ortak olsun, bir şirket kuralım, kulüpler ortak olsun, onları konuştuk." diye konuştu.

"TAKIM SAYISI DÜŞMELİ"

Türkiye'de takım sayısının azaltılması gerektiğini söyleyen Ali Koç, "Türk futboluna yapabileceğimiz en büyük iyilik, profesyonel kulüp sayısını düşürmek olacaktır. İnceledik, şu anda yanılmıyorsam Türkiye'de 159 profesyonel takım var. Avrupa'nın hiçbir liginde bu yok. Her lige 20 takım deseniz, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, hadi bir grup da 3. Lig. Maksimum 80, bize göre 60 olması gerekiyor. Onun için de çalışmalarımız olacak. Türk futbolunda tekrar, yeniden pozisyonlamamız gerekiyor, icat etmemiz gerekiyor her anlamıyla. İnşallah bir şeyler yapabiliriz çünkü bu şekilde gidemez." açıklamasında bulundu.