Ali Koç Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Akyazı Stadı'nda takip edecek
Daha önce Türk Telekom'da derbiyi izleyen Ali Koç, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Akyazı Stadı'nda takip edecek
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçı Akyazı'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor derbisi öncesi tarihi bir hamle geldi. Sarı-Lacivertli ekibin deplasman maçlarını yerinden takip eden Koç, aynı şekilde Trabzonspor mücadelesini de yerinde izleyecek. İki hafta önceki Galatasaray maçını da Türk Telekom Stadı'nda takip eden Ali Koç, uzun yıllar sonra Trabzon'da maç izleyen ilk başkan olacak. Ali Koç'un yönetim kurulu üyeleri ile maçı izleyeceği ifade edildi.
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