Ali Koç Trabzonspor maçı biter bitmez toplantı yaptı
Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim, başkan Ali Koç öncülüğünde mini bir toplantı gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim, başkan Ali Koç öncülüğünde stadyumdan ayrılmadan önce mini bir toplantı gerçekleştirdi.
Trabzonspor deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe'de yönetim Medical Park Stadyumu'nda başkan Ali Koç yönetiminde mini bir toplantı yaptı. Maçın ardından kurmaylarıyla beraber maçın değerlendirmesini yapan sarı-lacivertli yönetim, takımın oynadığı kötü futbolu masaya yatırdı. Teknik Direktör Erwin Koeman, durumunu da değerlendiren yönetim kurulunun, İstanbul'a dönünce bir dizi karar alması bekleniyor.
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