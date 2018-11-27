Ali Koç Trabzonspor maçından sonra 45 dakika toplantı yaptı

F.BAHÇE’NİN Trabzon’da ortaya koyduğu futbol Başkan Ali Koç’un sabrını taşırdı. Özellikle ikinci yarıda Novak’ın golünden sonra dağılan F.Bahçe, son yılların en tutuk futbolunu oynadı, Sarı-Lacivertli takım, Trabzon’da tarihi bir farktan da kıl payı kurtuldu. Aziz Yıldırım’ın ardından 7 yıl sonra Trabzon’a giden ve orada neşeli ve samimi görüntüler veren Başkan Ali Koç’un morali de ortaya koyulan futbolla dağılmış oldu. Üzüntülü gözüken Başkan Koç, soyunma odasında 45 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE’DE OYNUYORSUNUZ!

Başkan Ali Koç, skordan daha çok ortaya koyulan futboldan duyduğu rahatsızlığı vurgulayarak takıma şu sözleri sarf etti: Siz Fenerbahçe takımının oyuncularısınız bunu unutmayın! Futbolda yenilgiler, kötü skorlar ve kötü oyunlar olabiliyor, bunu ben de çok iyi biliyorum. Ancak bu oyun kesinlikle Fenerbahçe’nin oyunu değil. Böyle futbol olmaz. Bu görüntüyü hiçbir Fenerbahçeli asla kabul etmez, edemez. Bunu ben de kabul edemem.

ZAGREB VE KASIMPAŞA’YA BAĞLI

Başkan Koç, devre arasında neler yapılabileceği hakkında Sportif Direktör Comolli’den rapor isteyecek. Takımın bu sezonki performansı hakkında da bir toplantı gerçekleşmesi bekleniyor. Erwin Koeman’ın akıbeti de Dinamo Zagreb ve Kasımpaşa maçları sonrasında büyük olasılıkla şekillenecek. İyi sonuçlar halinde devre Erwin Koeman’la kapatılabilir...

(Aksam)