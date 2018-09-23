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Ali Koç ve Damien Comolli'nin Zagreb yenilgisinden sonra görüşme gerçekleştirdikleri öğrenildi

Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Sportif Direktör Damien Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdikleri öğrenildi.

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Takımın son olarak Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maç olan Dinamo Zagreb karşısında sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrılması sonrası Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Sportif Direktör Damien Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Başkan Koç’un, takımın kötü performansından dolayı mutsuz olduğu ve bu durumun nedenlerini içeren bir raporu, Comolli’den istediği öğrenildi. Fransız futbol adamının ise hazırlayacağı raporla derbi sonrası yönetimle bir kez daha görüşeceği ifade edildi.

(Fanatik)

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