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Spor

Ali Koç ve Jorge Jesus arasında gerginlik! ''Oyunculara yüklenmeyin''

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali koç ve teknik direktör Jorge Jesus arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Sabah4 Nisan 2023 Salı 09:26 - Güncelleme:
Ali Koç ve Jorge Jesus arasında gerginlik! ''Oyunculara yüklenmeyin''
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Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a 4-2 yenildiği maçın ardından Başkan Ali Koç'un soyunma odasına indiği iddia edildi.

"ALİ KOÇ: DOĞUM GÜNÜMDE BANA GÜZEL BİR HEDİYE VERDİNİZ"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Koç'un "Doğum günümde bana güzel bir hediye verdiniz, hepinize teşekkür ederim. Hiçbbir şeyinizi eksik bırakmıyoruz, ödemelerinizi zamanında yapıyoruz, bu taraftar gülmeyi hak ediyor. Neden bir türlü yüzümüz gülmüyor." diyerek oyuncularına sitem ettiği öğrenildi.

"JORGE JESUS: OYUNCULARA YÜKLENMEYİN"

Bu konuşmaların üzerine teknik direktör Jorge Jesus'un, "Oyunculara yüklenmeyin, bu durumun bir suçlusu varda o da benim" diyerek karşılık verdiği bildirildi.

"ALİ KOÇ - JORGE JESUS TARTIŞMASI"

İkili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı iddia edilirken, sinirlerin de gerildiği ileri sürüldü.

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