Ali Koç ve kurmayları tam kadro Trabzon'da olacak
Fenerbahçe'de yönetim tam kadro Trabzon'a gidiyor. İşte yaşanan gelişmeler burada...
Yönetim tam kadro Trabzon'a gidiyor. Pazar günkü maç öncesi Başkan Ali Koç dahil olmak yönetim kurulu üyelerinin tamamına yakını takımı bu zorlu deplasmanda yalnız bırakmayacak.
Başkan düzeyinde uzun süredir sarı-lacivetliler ilk kez Trabzonspor deplasmanında statta olacak. Yönetimin bu kararı almasındaki temel etkenlerden birinin iki kulüp arasındaki gerginliği azaltmak olduğu ifade edildi. Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar da Trabzon'da yer almayacağı için yönetim takımın bu zorlu ve baskılı ortamda yalnız kalmasını istemiyor.
DÖRT EKSİK
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Şener ve Alper bu maçta forma giyemeyecek. Bunun yanısıra cezalı olan Jailson ve Soldado da kadroda olmayacak. İyileşen Mehmet Topal takımdaki yerini alacak.
(Milliyet)
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