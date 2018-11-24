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Ali Koç ve kurmayları tam kadro Trabzon'da olacak

Fenerbahçe'de yönetim tam kadro Trabzon'a gidiyor. İşte yaşanan gelişmeler burada...

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Yönetim tam kadro Trabzon'a gidiyor. Pazar günkü maç öncesi Başkan Ali Koç dahil olmak yönetim kurulu üyelerinin tamamına yakını takımı bu zorlu deplasmanda yalnız bırakmayacak.

Başkan düzeyinde uzun süredir sarı-lacivetliler ilk kez Trabzonspor deplasmanında statta olacak. Yönetimin bu kararı almasındaki temel etkenlerden birinin iki kulüp arasındaki gerginliği azaltmak olduğu ifade edildi. Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar da Trabzon'da yer almayacağı için yönetim takımın bu zorlu ve baskılı ortamda yalnız kalmasını istemiyor. 

DÖRT EKSİK

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Şener ve Alper bu maçta forma giyemeyecek. Bunun yanısıra cezalı olan Jailson ve Soldado da kadroda olmayacak. İyileşen Mehmet Topal takımdaki yerini alacak.

(Milliyet)

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