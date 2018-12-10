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Ali Koç ve Semih Özsoy bu akşam Ersun Yanal ile bir araya gelecek

3-0'lık Akhisarspor yenilgisinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy, bugün akşam saatlerinde teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya gelecekler.

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Spor Toto Süper Lig’in 15.haftasında Akhisarspor’a 3-0 kaybeden Fenerbahçe’de teknik direktör konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli taraftarların sesine kulak veren Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'ı takımın başına getirmeye ikna oldu.

Son olarak dün akşam Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Erwin Koeman'ın ipi resmen çekildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy, bugün akşam saatlerinde teknik direktör Ersun Yanal ile görüşme gerçekleştirecek.

Spor yorumcusu ve yazarı Gökhan Dinç, konu üzerine Fenerbahçe ile ilgili 24 TV'de canlı yayında çok önemli açıklamalar yaptı.

Dinç yaptığı açıklamada;

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetici Semih Özsoy, akşam saatlerinde Ersun Yanal ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantı sonrası Ersun Yanal'ın, sarı-lacivetli ekibin resmen başına geçmesi bekleniyor." dedi.

Semih Özsoy görüşmüştü

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Semih Özsoy, deneyimli çalıştırıcı ile bir araya gelmişti.

Ersun Yanal ne demişti?

Katıldığı bir panelde Fenerbahçe’nin başına geçip geçmeyeceği sorulan Ersun Yanal, “Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır” yorumunda bulunmuştu.

 

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