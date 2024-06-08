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Spor

Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, mali dönemlere ilişkin raporları kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi.

IHA8 Haziran 2024 Cumartesi 16:15 - Güncelleme:
Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
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Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda çoğunluğa bakılmaksızın bugün yapılıyor. Genel Kurul'da Divan Başkanlığı'na Vefa Küçük seçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 ve 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 mali dönemlerine ilişkin denetim kurulu raporunu sundu. Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın raporları ayrı ayrı oylamaya sunularak ibra edildi.

Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçesi de kabul edildi.

Sarı-lacivertlilerde, Mayıs 2018'de 612 milyon Euro olan borcun, Şubat 2024'te 307 milyon Euro'ya indiği açıklandı. Genel kurulda daha sonra kongre üyelerinin konuşmaları gerçekleştirildi.

OY PUSULALARI BELLİ OLDU

Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylarının oy pusula renkleri belli oldu. Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım ise beyaz pusulada yer alacak.

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