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Ali Koç: Yeni hoca ve Ersun Yanal hakkında önümüzdeki hafta açıklamalarda bulunacağım

Ali Koç: Yeni hoca ve Ersun Yanal hakkında önümüzdeki hafta açıklamalarda bulunacağım.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilişkin soruları cevapladı.

Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, “Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için” ifadelerini kullandı. 

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