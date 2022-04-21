Ali Koç yeni hocayı belirledi

Yakaladığı müthiş seri ile Fenerbahçe'yi Süper Lig'de ikinci sıraya taşıyan teknik direktör İsmail Kartal, geçici olarak göreve geldiği takımın başında yeni sezonda da devam etme ihtimalini çok yükseltti.

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ALİ KOÇ SICAK BAKIYOR

Takvim'in haberine göre; Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren Başkan Ali Koç'un hem camianın hocaya büyük desteği hem de yüksek maliyet nedeniyle gelecek dönemde de İsmail Kartal ile çalışma fikrine yakınlaştığı öğrenildi.

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LÖW'ÜN TALEBİ ALİ KOÇ'U SIKINTIYI SOKTU

Alman teknik adam Löw'ün istediği kadroyu kurmak için 30 milyon avro bütçe talep etmesi de Başkan Koç'u sıkıntıya sokarken, kadrosunu ve sistemini oturtan Kartal ile devam ederek yeni bir risk almaktan kaçınacağı bildirildi.

60 yaşındaki hoca, F.Bahçe'nin başında bu sezon ligde 13 maça çıkarken 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.