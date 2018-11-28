Ali Koç yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile anlaştı

Ali Koç ve ekibi Fenerbahçe’deki yapılanma sürecini tüm hızıyla sürdürürken son gelişme kaleci departmanıyla ilgili oldu. Aykut Kocaman’ın ekibinden kalan Murat Öztürk’le olaylı bir şekilde yollarını ayıran Sarı- Lacivertliler, yerine geçici olarak 28 yaşındaki Erdem Bali’yi getirmişti. Ancak Ali Koç, altyapıyı da kapsayan detaylı bir proje için A Milli Takım kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile anlaşmaya vardı. Uzun süredir milli takımda kaleci departmanının başında bulunan Boğuşlu’yla bugün uzun soluklu bir sözleşme imzalanacak.

Volkan Demirel affedilecek

Alper Boğuşlu önderliğinde yeni yapılanmanın ilk icraatı ise kadro dışı durumdaki Volkan Demirel’in affedilmesi olacak. Tecrübeli eldiven takıma geri dönecek.