Ali Koç'a maç sonu büyük tepki: Başkanım yine otobüs mü?
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Antalya Stadyumu'nda ayrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a şok bir tepki geldi: 'Başkanım yine otobüsle mi dönecekler?'
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı ve ligin ilk devresini 16 puan ile 17. sırada kaldı.
Maçı tribünden izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bitiş düdüğüyle birlikte stattan ayrıldığı sırada bir taraftar "Başkanım yine otobüsle mi dönecekler?" diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Ali Koç ise bu tepki karşısında sessiz kalarak olay yerinden uzaklaştı.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenildiği maçın ardından takımın İstanbul'a otobüsle dönmesine karar verilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.