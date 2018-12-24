Ali Koç'a maç sonu büyük tepki: Başkanım yine otobüs mü?

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı ve ligin ilk devresini 16 puan ile 17. sırada kaldı.

Maçı tribünden izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bitiş düdüğüyle birlikte stattan ayrıldığı sırada bir taraftar "Başkanım yine otobüsle mi dönecekler?" diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ali Koç ise bu tepki karşısında sessiz kalarak olay yerinden uzaklaştı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenildiği maçın ardından takımın İstanbul'a otobüsle dönmesine karar verilmişti.