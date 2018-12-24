Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ali Koç'a maç sonu büyük tepki: Başkanım yine otobüs mü?

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Antalya Stadyumu'nda ayrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a şok bir tepki geldi: 'Başkanım yine otobüsle mi dönecekler?'

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı ve ligin ilk devresini 16 puan ile 17. sırada kaldı.
 
Maçı tribünden izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bitiş düdüğüyle birlikte stattan ayrıldığı sırada bir taraftar "Başkanım yine otobüsle mi dönecekler?" diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.
 
Ali Koç ise bu tepki karşısında sessiz kalarak olay yerinden uzaklaştı.
 
Fenerbahçe'nin deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenildiği maçın ardından takımın İstanbul'a otobüsle dönmesine karar verilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Trabzonsporlu amcanın gol sevinci kırdı geçirdi

Trabzonsporlu amcanın gol sevinci kırdı geçirdi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA