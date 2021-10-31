Ali Koç'a sert tepki! ''Megafonu alıp yine havalimanına gel başkan''

Takvim 31 Ekim 2021 Pazar 09:14 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 09:14

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı sonrası hedefte yine başkan Ali Koç vardı. Sarı-Lacivertliler ligde üst üste alınan 3. yenilgi sonrası isyan etti, geçen hafta Alanyaspor maçında olduğu gibi Ali Koç'u istifaya davet etti. "Yeter artık! İstifa et başkan" etiketiyle yüzlerce mesaj attı.

KONYA TARAFTARI DA 'İSTİFA' DEDİ

Fener taraftarının istifaya çağırdığı Ali Koç için dün sürpriz bir şekilde Konyaspor taraftarları da 'istifa' tezahüratları yaptı. Konyasporlu taraftarların bu çıkışı şaşkınlıkla karşılandı.

MEGAFONU AL VE HAVALİMANINA GEL

Taraftarlar, Ali Koç'a ayrıca sosyal medya üzerinden "Megafonu alıp yine havalimanına gel başkan", "Bu takım Ali Koç'un eseri. Yine hüsran kapıda" ifadeleriyle yüklendi