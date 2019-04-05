Ali Koç'a söz verdi dünya devini reddetti

Kendi yaş grubunda Parma'da forma giyen Gabriel Brazao'la beraber dünyanın en değerli kalecisi olan Berke Özer'in Atletico Madrid'den gelen teklifi Ali Koç'a verdiği söz yüzünden reddettiği bildirildi.

"F.BAHÇE'DE YAPMAM GEREKENLER VAR"

Berke Özer için Atletico Madrid'in yaptığı teklifi bizzat Ali Koç'un, Berke ile paylaştığı, genç kalecinin cevabının ise, ''Avrupa'ya gitmeden önce Fenerbahçe'de yapmam gerekenler var. Hayalim Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olmak'' dediği bildirildi.

"SIRAMI BEKLİYORUM"

Fenerbahçe'nin genç eldiveni Berke Özer, kaleye geçeceği gün için sabırsızlandığını da söyledi. Volkan Demirel ve Harun Tekin'le çalışmanın kendisine çok şey kattığını belirten genç eldiven "Hayalim Fenerbahçe kalesini uzun yıllar korumak. Bunun için çalışıyorum ve sıramı bekliyorum. O gün geldiğinde her anlamda hazır olarak görev alacağım" diyerek kendine güvendiğini ifade etti.

(Sporx)