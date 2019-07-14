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Ali Koç'tan ''15 Temmuz'' mesajı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Ali Koç, yayımladığı mesajda, "15 Temmuz, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünün hayata geçirdiği darbe girişimi olarak tarihimize kazınmıştır. Türk Milleti o gün Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde harekete geçmiş; hükümeti, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı askerleri ve Atamızın 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleriyle büyük bir sorumluluk yüklediği vatandaşlarıyla, topyekün birlik ve beraberlik içerisinde bu hain saldırıya karşı koymuştur." ifadelerini kullandı.

Hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde şehitleri rahmetle anan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Sözde şike davası ile FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk ateşini yakan ve bu yapılanmaya dair tepkisini tüm camiasıyla karşılarında dimdik durarak gösteren Fenerbahçe Spor Kulübünün bir bireyi olarak tüm camiamız adına söylemek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak ve bu karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır."

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