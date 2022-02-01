Ali Koç'tan Antero Henrique hamlesi! Vitor Pereira detayı...

A Spor 1 Şubat 2022 Salı 22:00 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 22:00

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. Ali Koç'un Fransa Ligue 1'in eski sportif direktörü Antero Henrique ile görüştüğü öne sürüldü. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile Antero Henrique, bir zamanlar Porto'da birlikte görev almıştı.

FENERBAHÇE'DEN SPORTİF DİREKTÖR HAMLESİ: ANTERO HENRIQUE

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in eski sportif direktörü Antero Henrique'yle görüştü. Portekizli Antero Henrique'nin sportif direktörlüğün yanı sıra futbol aklı olarak da düşünüldüğü belirtildi.

ANTERO HENRIQUE İLE VITOR PEREIRA İLE DE ÇALIŞMIŞTI

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Vitor Pereira'nın 2010-2013 yılları arasında Porto'da Antero Henrique ile birlikte çalışmıştı.

PSG KARNESİ

53 yaşındaki sportif direktör PSG'de görev yaptığı yıllarda Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldızların transferinde büyük rol oynamıştı. PSG, Henrique'nin yaptığı oyuncu satışlarından elde ettiği gelirlerle FFP limitleri içinde kalmayı başarmıştı.