Ali Koç'tan Arda Güler açıklaması

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Arda Güler transferi, tüm Türkiye'nin gururu oldu. Allah yolunu açık etsin, bayrağımızı en üst seviyelere taşısın. Sakatlık yaşamazsa, tarihimizin en başarılı Türk oyuncusu olacak." dedi.

Galatasaray ile oynayacakları derbiye de değinen Ali Koç, "Yayıncı kuruluş için iyi bir kura çekimi oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi son haftalarda oynanacak." ifadelerini kullandı.

Ali Koç ayrıca, "Uzun bir sezon olacak. Geçen sezon garipti. Dünya Kupası ve devre arası için durduk. Deprem oldu. Seçimler için durduk. Oyuncular da nefes alamadı. Yeni heyecan, yeni dinamizm. Kavga, gürültü inşallah minimum olur. Kalite inşallah artar. Avrupa'da 20. sıradan 12. sıraya geldik. Avrupa'ya 5 takım yollayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gidecek. Yeni geldi bu haber. Türk futbolu için doğru gidiyoruz." şeklinde konuştu.