Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'a bir televizyon kanalında yüz yüze konuşma çağrısı yaptı.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Sayın Aziz Yıldırım'ı, şahsıma yönelik iddiaları üzerine yüz yüze bir TV kanalında konuşmaya davet ediyorum." dedi.

"ÇEKİNMEYECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK"

Açıklamalarına devam eden Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. Aslolanın Fenerbahçe olmasından hareketle değerli camiamızın da bunu hak ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Koç ayrıca, "Kendisinin bu davetimi kabul etmesi halinde, bu adımın Fenerbahçe demokrasisi adına çok kıymetli olacağını hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.