Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. İşte Ali Koç'un sözleri...

"NE BİLİYORSAK SÖYLEDİK!"

"Futbol ekosistemi içinde kendi yapısını kurarak ve yıllardır bunu kuvvetlendirerek Fenerbahçe'ye her türlü haksızlığı yapanlara karşı geldiğimiz günden beri mücadele ettik. Mücadelenin dozajı arttı, niye arttı çünkü bize yapılanların dozajı da son dönemde ciddi olarak arttı. Kim ne der, bunun karşılığında bize neler olur diye düşünmeden her riski alarak inandığımız yolda bir gram şaşmadan derdimizi anlatmaya çalıştık. Yeri geldi isim verdik, yeri geldi TFF'nin yapısı, kurulları, seçim tarzı hepsinde ne doğru biliyorsak söyledik."

"NEDEN YENİDEN ADAY OLDU?"

"Daha işimiz bitmedi. Yapmamız gereken bazı konuları henüz istediğimiz gibi yapamadığımız için biz adaylığa devam edeceğiz dedik. İkinci konu, o eski zihniyetin tekrar buraya dönmemesi için. Üçüncüsü de bugüne kadar anti Fenerbahçe lobisi dediğimiz ama bu lobinin sadece sportif rekabetten öteye, saha içi, saha dışı unsurların olduğu mücadelenin fitilini ateşledik. Özellikle bu sezonun ikinci yarısı net, sert bir duruşumuz var. Ama inanın Türk futbolunda son 20 yılda yaşananlarla ilgili farkındalık yaratılmaya başladı. Başladığımız işleri bitirmek, eski zihniyetin tekrar Fenerbahçe'ye hakim olmaması, üçüncüsü de bu mücadeleyi sonuçlandırmak."

AZİZ YILDIRIM'A CEVAP!

"Eski başkanımız, "Fenerbahçe'nin önünü keseni ezeceğim" sonra "Söyle kim var Fenerbahçe'nin önünü kesen?" diyor. Sayın başkan en çok siz yaşadınız. 7 yılda 3 kere son dakika şampiyonluklarımız kurgularla elimizden alındı. Otobüsümüze saldırıldı. Ondan sonraki sene bir futbolcumuzun arabasına kurşun atıldı. Ne oldu, hala bilinmiyor. Ezeceksiniz de niye o zaman ezmediniz bugünleri beklediniz? İktidardayken, çok kuvvetliyken yapmanız da şimdi nasıl yapacağınızı anlatmanızda faydalı olduğunu düşünüyorum."

"BU NANKÖRLÜK!"

"Bu kulüp 6 sene öncesine dönemez. Hepimiz kulübümüzü şampiyon yapmak istiyoruz. Ama ne demek, "Borç beni ilgilendirmez!" Nasıl ilgilendirmez! Kaç tane CAS'ta dava çözmek zorunda kaldık. Bugün bir tane dava yok. Bizden alacaklı bir tane sporcu yok. Günü geçmiş kaç tane borç ödedik biz geldiğimizde! Hiçbir şey yapılmamış gibi davranmak nasıl bir nankörlüktür! "Ben borca karışmam, sadece şampiyon yapmaya geliyorum" bu nasıl popülist bir söylemdir!"

"ONLARA YAZIKLAR OLSUN!"

"Kendi dönemlerinde Fenerbahçe'ye operasyon yapılırken haykırıp isyan edenler, bugün yine Fenerbahçemize karşı operasyon yapıldığında birliktelik değil ayrıştırma, bölücülük yapıyorsa, saldırıları küçümsüyorsa, hatta alay ediyorsa onların da Fenerbahçeliliğine yazıklar olsun. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğinden bahsedip, 6 sene boyunca bir gram bu inanç ve düşünce doğrultusunda eylemde bulunmayan, hatta tam tersine Fenerbahçe tribünleri üzerinden baskı yapan, genel kurullar öncesi, kongre üyelerinin önüne çıkmadan, bel aşağı vuranlara yazıklar olsun diyorum. Birlik ve beraberlikten bahsedecekseniz, birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak eylemde bulunmamız gerekmektedir. 6 sene boyunca hiç bunu yapmayıp, seçim arifesinde birlik ve beraberlikte bahsetmek ne kadar samimidir, bunu da sizlerin vicdanına bırakıyorum."

"ER MEYDANINA ÇIKALIM"

"Biz sorumluluğumuz gereği, röntgeni çektik. Şeffaf bir şekilde anlatabileceklerimizin çoğunu anlattık. Ama anlatamadığımız şeyler de vardı. Kol kırılsın yen içinde kalksın dedik. Ama bunları da anlatmanın zamanı geldi. Bunları er meydanında anlatmayı tercih ederiz! Kapalı toplantılarda birbirimize laf yetiştirmek, çelişkili ifadelerde bulunmak hatta iftira atmak yok. Çıkalım er meydanına. Cesur olan, medeni olan, fikirlerine, düşüncelerine ve seçim sürecinde savunduğu iddialara güvenen, diğer adayın suratına tek tek bunu sayar. Sizler de kongre üyelerimiz olarak, canımızdan çok sevdiğimiz Fenerbahçe'yi kimlerin yönetmesi gerektiğini çok daha sağlıklı bir şekilde karar verebileceğiniz iklim oluşmuş olur.

"SİZ NASIL YAPACAKSINIZ?"

"Rakip adaya soruyorum, siz bu gemiyi nasıl çevireksiniz? Koçspor oldu diyorsunuz, yazıklar olsun size! Sizin bıraktığınız zaman göğüs sponsoru yoktu! 2024'te Fenerbahçe'nin bütün takımlarının boş reklam alanı yok şu an ve bunu küçümsüyorsunuz!"

"SİZ ÇILDIRDINIZ MI!"

"Allah razı olsun, şükürler olsun denileceğine küçümsüyorsunuz! Dün şöyle demiş, "Ali Koç 100 milyon euro hibe edeceğim demişti. Kaç para etti bilen var mı, soruyorum yok! Her şey gizli, belki hiçbir şeyi hibe etmedi. Varsa çıksın söylesin. 150 milyon euro'yu bulacağım desin, 150 milyon euro'yu bulmazsa hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım." Siz çıldırdınız mı! Siz akli melekerinizi mi kaybettiniz? İşi yarışa sokan sizdiniz, 100 dediniz, 150 dediniz, milyon dediniz! Bunlar mevcut. Ben utanıyorum bu işleri konuşmaktan. Hiçbir zaman, en kötü zamanda bile karşınıza çıkıp, "Ben şöyle yaptım" hiçbir zaman demedim. Dedirtmek isteyen arkadaşlarıma da dedirtmedim. Siz bunu alay konusu haline getiriyorsunuz. Sayın Aziz Yıldırım, topunuz gelin demiştim, tek gelin, topunuz gelin ama gelin, kaçmayın!"

"BİZİMLE DEVAM EDECEK"

"Geçen sene Mario Branco ile iyi işlere imza attık. Bu sene de bizimle devam edecek. Birkaç aydır o ve ekibi, önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği için çalışmalar, temaslar yaptı"

"TAKIMDA KALACAKLAR"

"Aslında çok eksiğimiz yok. İrfan Can, Ferdi, Fred, Osayi'ler... Bunların hepsi, olağanüstü astronomik bir rakam gelmediği takdirde takımda muhafaza edilecektir."

"SİSTEMİ DE YENECEĞİZ!"

"Seneye daha da güçlü bir kadro kuracağız. Geçmişten aldığımız, tecrübe edindiğimiz konulardan hareketle daha iyi nokta atışları yapacağız. Zaten kadromuz çok iyi. Nereden belli, şu anda kadromuza olan ilgiden belli. Fenerbahçe'nin doğru nokta atışı yaptığı transferlerde nereden belli, transfer gelirlerinden belli. Fenerbahçe'nin futbolcularının gittiği kulüpler, liglerden belli. Son 2 iki yıldaki dönüşüme şahitlik ediyorsunuz. Işığın kocaman parladığını hissediyorsunuz diye düşünüyorum çünkü biz hissediyoruz. Biz, herkesi yendik, sistemi yenemedik ama önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz. O cam tavanı bir kere kırınca, göreceksiniz şampiyonluklar arka arkaya gelecek!"