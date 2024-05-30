Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN O AÇIKLAMALARI...



'AZİZ YILDIRIM'I DESTEKLERİM'

"Sizden bir isteğim var, kim seçilirse seçilsin tek vücut olmak zorundayız. Aziz bey seçilirse kanımın son damlasına kadar destek vereceğim. Söz veriyorum, tabii kendisi de kabul ederse."

'CANIGÖNÜLDEN KUTLUYORUM'

"İsmail Hoca ve takıma tüm emekleri için teşekkür ediyorum. Canıgönülden kutluyorum."

'12 MİLYON EURO TEKLİF'

"Jayden'a devre arası 12 milyon euro teklif geldi vermedik."

'GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK'

"İrfan ve Osayi'nin sözleşmeleri bitiyor görüşmelere başladık."

'EKSİKLERİ BELİRLEDİK'

"Takımın eksiklerini belirledik. Mario Branco ve ekibi çalışıyor."

'HİÇBİRİNİ VERMEYECEĞİZ'

"Takımımızda Avrupa'dan ciddi talipleri olan oyuncular var. Olağanüstü teklif olmadığı takdirde; Ferdi, Szymanski, Osayi ve İrfan Can... hiçbirini vermeyeceğiz."

'BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMALIYIZ'

"Bankalar Birliği'nden çıkmak zorundayız. Bilet alsanız bile yarısı oraya gidiyor. 56 milyon euro satış yaptık, yarısı oraya gitti. Buradan çıkmak için yeni kaynaklar ve sponsorlar yarattık. Şimdiki dönemde de gayrimenkullerimizi en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız."

'612 MİLYON EURO BORCU NASIL YAPTINIZ?'

"Aziz Bey programa çıkma teklifimi reddetti. Ben sormak istiyorum, 612 milyon euro borcu nasıl yaptınız? Sormak istiyorum, 10 yıllık stat isim parasını nasıl 1 yılda harcadınız?"

'BU KULÜP KİMSENİN DEĞİL'

"Sormak istiyorum, hangi teraziye göre en büyük Fenerbahçeli benim diyor? Bu kulüp benim de değil kimsenin değil... Gerektiği yerde çoluk çocuğunun rızkından kesenindir."

'6 SENEDİR ÇAĞIRDIM GELMEDİNİZ'

"6 senedir çağırdım gelmediniz. Şimdi adaysınız, gelmek zorundasınız. Fenerbahçe demokrasisi kazansın ve bu bir alışkanlık olsun.'

'7 ADET SPONSOR VARDI'

"O dönem 7 adet sponsor vardı. Şu an 42 adet sponsorumuz var. O zaman 18.7 milyon euro gelirimiz vardı. Bugün formalarımızın geliri 41.7 milyon euro'dur."

'BAŞINDA AZİZ YILDIRIM VAR'

"Fenerbahçe'yi, Ankara'yla kafa kafaya getiren kişilerin başında da Sayın Aziz Yıldırım var!"

'KOMUTAN KİM ÖĞRENECEKSİNİZ'

"İsmail Kartal ile devam edecek misiniz?"

"Hoca 3 kere de harika işler yaptı. Hocanın kim olacağını şimdi söylemem, 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'nin sahadaki komutanı kim öğreneceksiniz."

'TEK BÜYÜK FENERBAHÇE'DİR'

"En büyük Fenerbahçeli ben değilim, ta kendisi de değilim... Tek büyük Fenerbahçe'dir."

'FENERBAHÇE'Yİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

"Biz Fenerbahçe'yi gündelik savrulmalarla değil, popülist söylemlerle hiç değil, sadece heyecan uyandırmak adına yapılmayacak vaatlerle, mimari çizimlerle değil, somut, ayağı yere basan, uzun vadeli planlar çerçevesinde geleceğe hazırlıyoruz."

'ŞAMPİYON OLMA VAKTİ'

"Önümüzdeki sezon şampiyon olma vaktimiz gelmiştir."

'BRANŞA GÖRE FORMA DEĞİŞTİRMİYORUZ'

"Ne mutlu ki bize yarıştığımız her rekabette kendi takımımızı destekliyoruz. Rakiplerimiz gibi branşa göre forma değiştirmiyoruz."

'BÖCEKLERİ EZECEĞİZ'

"Cam tavanı kırdığımızda şampiyonluklar arka arkaya gelecektir. Böcekleri ezeceğiz!"