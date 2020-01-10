Futbol Arena 10.01.2020 10:03 - Güncelleme: 10.01.2020 10:03

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1907 Derneği'nde üyelerin sorularını yanıtladı. Ali Koç, Damien Comolli'nin twitter hesabı açarak Falette transferiyle ilgili yaptığı açıklama hakkında konuştu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a giderek Ali Koç ile görüşeceğinin öğrenilmesinin ardından, bu görüşmede yol ayrımı olacağı iddia edilmişti. Ancak bu konuyla ilgili olarak Fenerbahçe kulübünden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Ali Koç, 1907 Derneği'nde Damien Comolli ve Falette transferi hakkında, "Comolli'nin twitter hesabı açmasından rahatsız oldum. Kendisini uyaracağım. Onu biz zaten koruruz. Buna gerek yoktu. Falette transferi ile ilgili verdiği bilgi doğru. Bu transferi ben ve yönetim kurulu yaptık."

Frankfurt'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Simon Falette'ye güvendiğini söyleyen Ali Koç, "Simon Falette'ye güveniyorum. Başarılı olacağına inanıyorum." dedi.