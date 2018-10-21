Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ali Koç'tan Comolli'ye sitem!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor maçındaki etkisiz futbolun ardından çok sinirlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de moraller bozuk...

Ligde topladığı 9 puanla, 15. sırada yer alan sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç, takımın Sivas maçının ilk yarısında ortaya koyduğu etkisiz oyun sonrası öfkelendi.

4 Eylül Stadı'ndaki maçı oğlu Kerim Rahmi Koç'la birlikte tribünde izleyen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, özellikle ilk yarıdaki etkisiz futbola kayıtsız kalamadı.

İlk devrenin duraklama dakikalarında soluğu Mehmet Topal'la birlikte oturan Damien Comolli'nin yanında alan Koç, sinirli bir şekilde eliyle sahayı gösterdikten sonra Fransız sportif direktörün yanından ayrıldı.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara Antlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 20 Ekim 1921

Ankara Antlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 20 Ekim 1921

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA