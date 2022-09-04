Ali Koç'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının kazandığı Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un sözleri:

"COŞKU BİZİ MEMNUN ETTİ"

"Maçı hocamız değerlendirir. Bence hakem performansı adına yapacağım futbol adına konuşacağım. Oyun sürekli duruyor burada, Avrupa'da böyle maçlar izlemiyoruz. Bir hakem geliyor kartlarında çok cesur davranıyor. Crespo'yu ezdiler bugün kart çıkmadı. Oyunun hızlanmasına hakemler katkıda bulunması lazım. Tek söylemek istediğim özlediğimiz coşkuyu görmemiz bizi memnun etti."

"OLAYIN ASLI ORTAYA ÇIKSIN"

"Yurtdışındaydım, taraftarlarımızın dikkatli dinlemesini izliyorum. TFF'ye olan son derece garip saldırının, dün de Galatasaray stadına yapılan saldırının meczup kişiler tarafından yapıldığını ummak istiyorum. Olayların açığa en kısa sürede kavuşmasını istiyorum. İşin aslı sebebi nedir ortaya çıkmasını istiyorum."

"FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ..."

"Gördük ki en büyük rakibimiz kendi camiamızdı. Geçen hafta kötü hava vermeye çalışanların kim olduğunu biliyoruz. Bu akıntıya kapılıp sosyal medyada özellikle yaratılan hava büyük soru işaretidir. Futbolcularımız da bakıyorlar sosyal medyaya, bizler daha olgunuz belki ama camianın negatif bir hava içinde olması yakışmıyor buraya. Yeri geldiği zaman yönetime futbolculara da aynı baskıları iletiyorlar."

WEGHORST, MAXI GOMEZ...

"Yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar; 'Fırsat transferi buymuş.' Yok Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları... Weghorst da bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Salı günü almayacağımızı söyledik."

TRABZONSPOR'A GÖNDERME

"Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim arzumuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir. Taraftarımızın bunlara inanıp negatif psikolojiye girmelerini istemiyorum. El birliği ile ne gerekiyorsa onu yapıp şampiyonluk için yürümemiz gerekiyor."

BATSHUAYI NEDEN ALINDI?

"Batshuayi hocamızın verdiği 3 isimden biriydi. Madem alacaktınız 2 ay önce neden almadınız diyorlar, 2 ay önce fiyatı bu muydu. Hocamızın pivot santrafor isteği yoktu, patlayıcı gücü olan, hızlı baskı kuran bir forvet istiyor. Nottingham Forest evrakları yetiştirememiş de ondan almamışlar, bırakın bu işleri. Fenerbahçe taraftarı görün bunları görün. Belli bir kısım taraftar bu manipülasyonları yiyor maalesef."

CRISTIANO RONALDO TEPKİSİ

"Hiç mi hesap kitap yapan yok, futbol dünyasından bu kadar mı bihaber insanlar var. Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'ye son dakikada geleceğine inanmak gerçeklikten çok uzak. Bu algıları yapmak ve sonra Fenerbahçe yönetimi yapamadı dedirtmek için oluyor bunlar."

"BATSHUAYI'YI ARADIM"

"Son dakika Everton ve Nottingham, Batshuayi'yi istedi. Anlaşma da yaptılar. Ben, oyuncuyu aradım. Başka alternatifimiz de vardı. Batshuayi 'Bavullarımı hazırlıyorum, geliyorum' dedi. Ali Koç, 'Gönlün Premier Lig'de olabilir' dedim. Ancak ailesinin İstanbul'da olduğunu söyledi. Menajeri de bizimle masaya oturacaklarını söyledi. Biz alınca, evrak yetişmedi oluyor."

"TAKIMA DESTEK OLUN"

"Hocaya ve takıma güveniyorum. Tek soru işareti, takımın göstereceği refleksler. Sene sonu hesap veririz. Artık destek gösterme zamanı. Şu an %70 ile oynuyoruz. Ancak bizim camiada yaşananlar, başka camialarda yaşanmıyor. Bir de medyada bizim yaptıklarımız küçültülüyor. Ve genç taraftarlar etkileniyor. Büyük resmi görün, satır aralarını okuyun."

AYRILACAKLAR, GELECEKLER

"2 fazlamız var, belki 3 fazlamız var yanılmıyorsam. Pek çok ülke var hala transferi açık olan, görüşmeler devam ediyor. U-21 yabancı alabiliriz, Türk de alabiliriz. Aldığımız zaman söyleriz."

"BİZ İSTERSEK, KİMSE ALAMAZ"

"Biz bir şeyi kafaya koyarsak, başka kimse o futbolcuyu alamaz."

HAKEM YORUMU, TRABZONSPOR

"Trabzonspor maçında iki penaltının verilmediği söyleniyor, izlemedim. İlk dört haftada hakem kararları sıkıntılı. Daha fazla girmek istemiyorum. Adil yönetim ve standart olsun. Maçın oynama süreleri uzun olsun. Her şeye düdük çalınmasın. Anadolu takımları sürekli yerde"