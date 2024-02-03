Fenerbahçe'de şubat ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Ali Koç açıklamalarda bulunuyor.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

Ali Koç: "Futbolda yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. 23 hafta itibariyle 60 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştık. Avrupa'nın beş büyük ligi dahil olmak üzere 100 gole ulaşan ilk takım olmuşuz. Bizden sonra 85 golle Leverkusen geliyor. Bu iki istatistik bile takımın hedefine ne şekilde yürüdüğünün göstergesidir. İsmail Kartal ve futbolcularımıza camiamız adına teşekkür ediyorum. İsmail Hocamız tam 103 maça çıkmış. Yakaladığı puan ortalaması 2.27! Bu işleri takip edenler, bu ortalamanın ne kadar yüksek olduğunu bilirler. Bu sezon puan ortalaması ise 2.33! Bu başarısı için teşekkür ediyorum."

"KIRILGANLIK BİZİ ETKİLİYOR"

Ali Koç: "Geç gelen bir golde bile camiamızın kırılganlığı hepimizi derinden etkiliyor, özellikle futbolcularımızı... Böyle bir sezonda başkan olarak böyle bir konuya dikkat çekiyorum çünkü bu 10 yıllık bir sürecin sonucu. Şampiyonluklar zorlu ve uzun yıllardır. Özellikle konu Fenerbahçe ise! Bu yolda birçok şey yaşayacağız ama sezon sonuna kadar desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Son dönemde Fenerbahçe'nin rakibi Fenerbahçe olmuştur. Özellikle sizlerden ricam bu. Maçlar sıkıştığında takımın tribünlere ihtiyacı var. Takımıza güveniyoruz, inşallah yolun şampiyonluk ve aydınlık olur. İsmail Kartal, Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan'a, yöneticilerimize, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Camiamızı şampiyonluğa ulaştırmalarını canı gönülden diliyorum. Antalyaspor en zor maçlarımızdan, inşallah şans yanımızda olur."

KRUNIC & BONUCCI

"Rade Krunic'i İsmail Hocamız çok istedi. Sade ve sağlam, güven veren duruşu var. Çok daha pahalıya gelebilirdi ama 3 Milyon euronun altında bir transfer oldu. Leonardo Bonucci'nin liderlik karakteri ve son sezonunda şampiyonluğa oynamak istemesi dolayısıyla getirdik. Stoper hattının şiştiği söyleniyor ama FC Nordsjaelland maçına stopersiz çıktık."

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

"Çağar Söyüncü'yü kadromuza kattık. Çağlar transferinde Atletico Madrid ile aramızda finansal olarak uçurum vardı ve görüşmelerde masadan çekildik. Daha önce hiç görmediğim bir şey oldu. Sonra Çağlar dört ay Fenerbahçe'de oynamak için Atletico Madrid'den alacağı imza parasından fedakarlık etti. Milyon euro seviyesinde bir rakam bıraktı. Kendisine fedakarlığı için teşekkür ediyorum. Selahattin Baki'ye teşekkür ediyorum. İnşallah bu transfer Fenerbahçemiz ve Çağlar için hayırlı ve uğurlu olur."

"Dünyanın en büyük spor kulübü mottomuz, bir hakikattir. Rakiplerimiz arasında her alanda başarı hedefleyen bir kulüp yoktur."

"MELISSA VARGAS DÖNÜYOR"

Ali Koç: "Melisa Vargas'ın transferi... 31 Ocak'ta Türkiye'de transfer bitiyor. Biliyorsunuz Çin'de oynuyor ve sonra bize geliyor. Melisa'nın ülkemize gelebilmesi için takımın final serisini 3-0'da bitirip, 30 Ocak'ta lig bitimiyle gelmesini istiyorduk. Melisa Vargas'ın takımı 55 maçtır yenilmedi, neredeyse set bile vermedi. Ancak 55 maç sonra takımı ilk yenilgisini aldı. Final serisi uzadı ve bu şekilde lisans işlemlerini yetiştireme şansımız imkansız hale geldi. Voleybol Federasyonu ve yöneticilerimizin çalışmaları, Vargas'ın menajerlik şirketinin biraz itmesiyle birlikte Melisa Vargas'ın takıma döneceğini açıklıyorum. Lisans işlemleri tamamlandı. Kendisi hala sakat, yeni yeni oynamaya başladı. İnşallah Mart ve Nisan aylarında bize katkı sağlayacak. Bu transferin maliyeti oldu. Bize destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."

"ŞAMPİYONLUK İÇİN YETERLİ DEĞİL"

"Bu kadar kısa sürede, bu kadar olağanüstü olayların yaşandığı ülkemizde futbol hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Emin adımlarla ilerliyoruz, camiamız da takımımızın en büyük destekçisi. Bu sezon takım ve taraftarlarla, özlediğimiz Fenerbahçe'yi görüyoruz. Ancak şampiyonluk mücadelesi için bunlar Türkiye'de yeterli olmuyor. TFF, hakemlerin saha içi ve saha dışında aldığı kararlar, yarışın kaderini etkilemektedir. Saha içindeki tartışmalar her hafta devam ediyor. Standartsız hakem performansları bir norm haline gelmiştir."

"RENKLERE GÖRE FARKLI MI?"

"Futbolda kurallar renklere göre farklı mı uygulanıyor? Sorumlu olanlar bu durumu nasıl düzeltecekler, merakla bekliyoruz. Tek dileğimiz maçlarda adil yönetim olsun, çifte standart yok edilsin. Hakem kararlarında standart yakalansın. Tek arzumuz bu."

"ADALETSİZLİKLER DEVAM EDİYOR"

"Saha dışında da adaletsiz durumun nasıl devam ettiğini görüyoruz. Fenerbahçe kurullardan 7 Milyon 379 Bin TL ceza almış. Tahkim'de bu cezalar 6 Milyon 549 Bin TL'ye inmiş. Rakibimiz 4 Milyon 439 Bin TL ceza almış, 3 Milyon 591 Bin TL'ye inmiş. Şu sezonda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında çok fark olmaması gerekir. Bize %12, onlara %20 indirim yapılmış. TFF'ye 12 mektup yazdık, sadece 1 tanesine cevap verdiler. TFF'ye sesleniyorum, hak yemeden sezonun adil tamamlanmasını sağlayın. Böyle bir iklimde zaten su yolunu bulacaktır."

"DEVLETLE ANLAŞTI DEDİLER"

"Bu sezon bir tanesi 'Fenerbahçe, devlet ile anlaştı şampiyon olacaklar' dedi. Bu neden Fenerbahçe'ye oluyor? Fenerbahçe'nin son 10 sezonda 1 kez şampiyon olduğunu biliyorlar ama ekranda hatırlamıyorlar. Zamanında kulübümüz FETÖ kumpasından çok büyük zararlar gördü. Aslında biz son 10 senede değil, son 13 senede 1 kez şampiyon olduk. Sizce bu tesadüf mü? Sportif rekabetle açıklanabilecek bir tablo mu? 3 Temmuz'da başlayan sürecin en önemli olaylarından biri stadımızda yaşananlardır. Taraftarlarımıza biber gazı sıkan polislere talimatı verenler, FETÖ üyesi oldukları için görevden alınan Emniyet Müdürleri. Kim bunun hesabını sorabilir? Devlet yeri gelirse sorabilir. Bu camianın uğradığı maddi ve manevi zararlar ne olacak. Sonrasında takım otobüsü kurşunlandı. Eğer teşebbüslerinde başarılı olsalardı, dünyada bir takımın başına gelmiş en ağır olay olacaktı. Ülke tarihinin en karanlık olayı olacaktı. Bu olayın faili meçhul olması, tüm sorumluların en büyük ayıbıdır. Bu dosya çok iyi araştırılmasına rağmen sonrasında savsaklanılmıştır."

"CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ RAHATSIZ ETTİ"

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kulübümüze bir ziyareti oldu. Bazı yerler çok rahatsız olmuş ki, ziyaret tarihini takip eden 110 gün içinde şahsımı 33 kere trend topic yaptılar. Üç dört günde bir saldırıya uğramışız."

"HAK ARAYIŞINDA YALNIZ KALDIK"

"Transfer harcamalarımız engellendi. O dönemin federasyon başkanını hepiniz hatırlarsınız. Maddi zararlarımızın telafi edilmesini istedik ama bu uzlaşı taleplerimiz karşılık bulmadı. Tazminat davaları açtık. 2,5 sene oldu, davayı sürüncemede bırakma çabaları oldu. Nihayet 2,5 sene sonra mahkeme başladı. Hakimler değişti. Hiç endişelenmeyin biz kararlıyız. Hak arayışında yine kimse yanımızda değil."

'FENERBAHÇE HER YERDE ZİRVEDE'

"Fenerbahçe bir spor kulübü ve her yerde zirvede. Siz sadece futbolda Fenerbahçe ile yarışıyorsunuz ama Fenerbahçe sporun 9 branşında başarılarla, rekorlarla ülkesini temsil ediyor ve ülkesinin yarınlarına yatırımlar yapıyo