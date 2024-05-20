Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç açıklamasında; "Öncelikle Fenerbahçe camiasına 7'den 70'e herkese çocuklarımıza bu galibiyet armağan olsun. Aslında bu sadece bir derbi galibiyeti. Bir taraftan da bakarsınız, derbi galibiyetinden öte. Buradan 1-0 ayrılarak umudumuzu son haftaya taşıdık. Hocamızdan, oyuncularımıza milyonlar adına onlara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Fenerbahçe Başkanı; "Sistemi yerle bir etmeye az kaldı. 3-5 kulüp diye hitap ediyor ya bizlere. Bugün niye Süper Kupa'ya yabancı hakem istediğimizi, sezon boyunca yabancı hakem diye haykırdığımızı bu maç tescillemiştir. Sadece bu 90 dakika. Son 60, son 80 faule bakın. Maç özelinde 10 faul yapmışız. 6 sarı kart 1 kırmızı kart. Rakibimiz 18 faul yapmış. 4 sarı kart. Bizim bugün cezalı ve sakat oyuncularımız vardı. Full kadro gelemedik ama buna rağmen arkadaşlarımız bu mücadeleyi sergiledi. Dediğim gibi sistemi yenemedik ama yaklaşıyoruz. Artık taşlar yerinden oynamaya başladı. Hafta içi 30 bin kişi gelen kongre üyelerimize teşekkür ediyorum." sözlerini sarfetti.

Ali Koç sözlerinin devamında; "Bir takımı şampiyon yapmak için kurgulamış olduğunuz dizayn, Türk futbolunun tüm dengelerini alt üst etmiştir." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK'E CEVAP

Ali Koç, Dursun Özbek'in açıklamasına karşın; "Biz iki senedir televizyonlarda duelloya çağırıyoruz. İnsanlar iki kişinin de gerçek kimliğini görsün. Bugün artık geç oldu. Bu ne ucuz kabadayılık. Hafta içinde istediği kanalda buna Galatasaray TV'de dahil çıkalım. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın başkanın cesaretlenmesine sevindim. Bugün daha fazla ayakta tutmayalım onu. Önümüzdeki 5 gece bizi çağırsın ekrana çıkmaya hazırız." dedi.

Fenerbahçe Başkanı açıklamasının devamında; "Normal şartlarda Konyaspor'un kazanması olası bir durum fakat Türkiye Ligi'nde şartlar normal değil. Allah bilir kimi atayacaklar, ne kurgular yapacaklar. Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını aldık ama sistemi yenemedik." dedi.

Sistem eleştirisi yapan Koç; "Ne yaptı bugün arkadaşlar? Hele bir tanesi var, ben sık sık gündeme getiriyorum. Onun da gerçek yüzünün ortaya çıkmasına az kaldı. 'Böyle olmamalı' dedi, benim oyuncularıma 15 dakika nasıl ceza verilmesi gerektiğini anlattı. Küçük bir itiş kakış sonrası düelloya çağırıyor. Artık çağırdı, bu düelloyu yapmak zorunda. Kaçmak yok. Er meydanına bekliyoruz." sözlerini sarfetti.