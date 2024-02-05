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  • Ali Koç'tan Dursun Özbek'e sert yanıt! ''Yüreğiniz yetiyorsa...''
Spor

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e sert yanıt! ''Yüreğiniz yetiyorsa...''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'in bugünkü açıklamalarına kulübün sosyal medya hesabında paylaştığı yazıyla cevap verdi.

5 Şubat 2024 Pazartesi 20:25 - Güncelleme:
Ali Koç'tan Dursun Özbek'e sert yanıt! ''Yüreğiniz yetiyorsa...''
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Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap verdi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;

* Proje,

* Bölücülük,

* Patolojik,

* Mağduriyet söylemleri,

* Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere

* FETÖ ile ilgili gerçekler,

* Atanan başkan ve

* ⁠Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum.

Tabii yüreğiniz yetiyorsa...

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

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