Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap verdi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;

* Proje,

* Bölücülük,

* Patolojik,

* Mağduriyet söylemleri,

* Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere

* FETÖ ile ilgili gerçekler,

* Atanan başkan ve

* ⁠Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum.

Tabii yüreğiniz yetiyorsa...

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"