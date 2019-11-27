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Ali Koç'tan Ersun Yanal'a uyarı

Denizli galibiyetinden sonra Ersun Yanal'a ikazda bulunan Ali Koç, Malatya beraberliği sonrası rapor istedi. Sportif Direktör Comolli de kötü futbolun sebeplerini sorguladı.

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Liderlik hesapları yaparken kendini 4. sırada bulan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal'a çevrildi. Alınan sonuçlar bir yana takımın kötü oyunu tepki çekerken, Başkan Ali Koç a tecrübeli teknik adamdan hesap sordu.
 
Denizli galibiyeti sonrası "Kazandık ama vites yükseltmeliyiz" şeklinde takıma mesaj yollayan Ali Koç, Malatya dönüşü görüştüğü Yanal'a uyarılarda bulundu. Başkan Koç, hocaya "Bir an önce toparlanmamız gerek" ikazı yaparken, camianın şampiyonluk beklentisini hatırlattı, Göztepe maçında üç puanın yanı sıra iyi futbol da istedi.
 
Tek sorumlu Yanal
 
Son birkaç haftadır Ersun Yanal'a eleştirilerde bulunan sportif direktör Damien Comolli'nin Başkan Ali Koç'la fikirlerini bir defa daha paylaştığı ve rahatsızlıklarını dile getirdiği ifade edilirken, Fransız, Yanal'la da bir araya geldi.
 
Takımdaki düşüşün sebeplerini sorgulayan Comolli'nin teknik heyetten detaylı bir rapor istediği öğrenildi. Mali sıkıntılara rağmen sol bek hariç Ersun Yanal'ın tüm transfer beklentilerini karşıladıklarını belirten Comolli, bunun karşılığını sahada görmek istiyor.
 
(Türkiye)
 

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