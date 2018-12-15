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Ali Koç'tan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na sponsor desteği

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın sponsoru Opet oldu.

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı 'Sarı Melekler'in isim ve forma göğüs sponsoru, Koç Grubu şirketlerinden bir diğer OPET oldu.

Bugüne kadar AVIS, Aygaz, BEKO gibi markalarla Fenerbahçe'ye sponsor olan Koç Grubu Şirketleri, OPET ile birlikte bir sponsorluk anlaşması daha yapmış oldu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Ülkemizde voleybol adına birçok ilki hayata geçiren, elde ettiği ulusal-uluslararası başarılar ve şampiyonluklarla voleybolu, ülke sporumuzda ve dünyada önemli bir noktaya taşıyan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ve OPET arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türk sporunun gelişimi ve uluslararası alandaki başarısı için spora destek olan akaryakıt dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti lideri OPET, 2018-19 sezonu boyunca kadın voleybol takımımızın isim ve forma göğüs sponsoru olacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Cev Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı olarak devam edecek takımımıza sonsuz başarılar diliyor; sponsorumuz OPET'e, Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyoruz.

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