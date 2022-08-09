Ali Koç'tan forvet açıklaması: Bekleyeceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"PANİK OLACAK BİR ŞEY YOK"

"Bu bir yol kazası. Panik olacak hiçbir şey yok, bu başlangıç hayırlı olabilir. Takımımıza ve hocamıza sonuna kadar güveniyoruz."

"POZİSYON DIŞARIDA GELDİ"

"Size soruyorum penaltı mı? Dışarıda geldi. Hakem zaten sıkıntılı bir isim. Yöneten kadro iyi değildi. Her golde VAR'a gidildi. Her maçta çok fazla duruldu. Burada iki Avrupa maçı oynadık, hakemleri gördünüz. Bir 90 dakikada bu kadar hata olmaz."

"HAKEME KONSANTRE OLMAYALIM"

"Şu an hakem üstüne kosantre olmamalyız. O zaman sonuca bahane aramış oluruz. Ancak bir daha böyle olursa, tepkimiz farklı olur."

YAŞAR KEMAL UĞUR SÖZLERİ

"Yaşar Kemal Uğur için geçen sene konuştum, gerekirse devamını getiririm."

TRANSFER YANITI

"Hoca gelmeden 4-5 oyuncu istiyordu. Buraya geldikten sonra fikri değişti, fırsatlar çıktı. Bizim camiada orta yol yok. Yine eleştiri var. Hocamız güveniyorum. Panik yapmamalıyız."

"İSİM AÇIKLAMAYIZ"

"İmza atmadan isim açıklamayız. Maxi Gomez diyorsunuz, bugüne kadar bize neler yakıştırıldı! Sadece bize de değil, diğer takımlara da! Kamuoyu transfer istiyor değil. Bu yumurta-tavuk meselesi. Bazı medya mensupları, menajerlerle iş yapıyor."

FORVET AÇIKLAMASI

"Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz. 10 Eylül'e kadar süremiz var. Bekleyeceğiz."

"KURALLAR NE DİYORSA O OLACAK"

"Yabancı sayımız, kurallar ne diyorsa o olacaktır. Çok doğru bir kural değişikliği oldu. Sayın Süleyman Hurma'nın fikriydi, doğru bir karardı. Bu yüzden de TFF olumlu baktı."